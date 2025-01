Fanpage.it - Perché il miliardario René Benko è stato arrestato in Austria dopo il dopo crac del gruppo Signa

L'imprenditore 47enne, sotto inchiesta sia in Italia che in, èarrenella sua abitazione a Innsbruck. Le accuse riguardano il collasso finanziario del, che secondo alcuni media tirolesi è già considerato il più grande fallimento economico mai avvenuto nel Paese. La richiesta di estradizione in Italia era stata recentemente rigettata.