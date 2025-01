Anteprima24.it - Parco Mascagna: riapertura Sabato 1 Febbraio alle ore 12.30

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI lavori per la riqualificazione delsono praticamente conclusi. Sono in corso di esecuzione gli ultimi interventi di dettaglio, al fine di riconsegnare l’area completamente riqualificata alla fruizione pubblica.Nel corso del mese di Gennaio vi sono state numerose giornate con avverse condizioni meteo, che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle lavorazioni, come testimoniato dagli Avvisi dirta Meteo diramati dalla Protezione Civile della Regione Campania.Ciò ha causato un leggero slittamento dei tempi originariamente previsti per l’ultimazione dei lavori.Per tali motivazioni l’apertura del, inizialmente prevista per25 Gennaio 2025 si terrà inveceore 12.30.L'articoloore 12.