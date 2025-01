Genovatoday.it - Parchi di Nervi, torneranno gli scoiattoli

Leggi su Genovatoday.it

Aidipotrebbero tornare gli, un tempo storica attrazione soprattutto per i bambini, poi scomparsi per via di un'operazione in difesa della specie europea di scoiattolo rosso. Questo perché gligrigi, introdotti a metà anni '70 perché liberati da una donna dopo.