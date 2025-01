Pagelle Sparta Praga-Inter 0-1 | Sommer presente Thuram 55 – TS

Inter-news.it - Pagelle Sparta Praga-Inter (0-1): Sommer presente, Thuram 5,5 – TS

Leggi su Inter-news.it

L’ha trionfato sul campo dellovincendo 1-0, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Bene, meno. Ledirealizzate da Tuttosport.UN PUNTO – All’è bastato un gol per sbancaree prendersi momentaneamente la quarta posizione della maxi classifica di Champions League. Ora ai nerazzurri basta un solo punto per ottenere la matematica qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dai playoff. Missione da completare mercoledì prossimo contro il Monaco a San Siro. Ieri, Lautaro Martinez ha timbrato l’unico gol della serata con una meravigliosa conclusione al volo a battere Vindahl. Nelle, stilate da Tuttosport, è ovviamente il migliore: 7. L’amico e compagno di repartoil peggiore: 5,5.Ledichiude la porta,non si accendeVOTI – Non solo Lautaro Martinez esulledidel giornale torinese.