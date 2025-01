Lanazione.it - Paese in lutto per Cristian. Muore a 20 anni di tumore: "Malattia scoperta due mesi fa"

Un ragazzo nel pieno della giovinezza, strappato alla vita. Montemurlo piange la prematura scomparsa diBujor, di appena 20, portato via da un male incurabile in soli dueera nato in Romania ed era arrivato con la famiglia e altri due fratelli a Montemurlo nel 2016, dove aveva frequentato la scuola media Salvemini – La Pira. A giugno scorso aveva conseguito la maturità in informatica e telecomunicazioni all’Itts Silvano Fedi-Enrico Fermi di Pistoia ed ora stava cercando lavoro. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, si stringe alla famiglia Bujor per la prematura scomparsa del loro figlio. "Da qualche tempo accusava dei dolori ma nulla lasciava presagire ad unacosì aggressiva - racconta il padre Julian -. A dicembre è entrato in ospedale per fare le terapie, eravamo fiduciosi ma poi la situazione è precipitata".