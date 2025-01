Calcionews24.com - Osimhen, scoppia il caso in Turchia, un fotografo lo denuncia: «Mi ha aggredito e dato un pugno»

Leggi su Calcionews24.com

Victorin? Un giornalista turco lo hato per aggressione: «Mi haune detto questo»unin: il giornalista Tolga Bozduman hato l’attaccante del Galatasaray, in prestito dal Napoli, per averlo. Il giornalista ha raccontato cosa è successo al giornale turco Posta, mentre .