Lidentita.it - Oscar, il giorno delle nomination

Leggi su Lidentita.it

, il. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film candidati al Miglior film della 97ma edizione, annunciati oggi a Los Angeles in una cerimonia – condotta dall’attrice Rachel Sennott e dall’attore e sceneggiatore ., ilL'Identità.