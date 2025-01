Oscar 2025 tutte le nomination dell’Academy Awards

Leggi su Open.online

Con l’annuncio delles glientrano definitivamente nel vivo, in attesa della serata di premiazione programmata e confermata per il prossimo 2 marzo. Una conferma obbligata dopo i disastrosi incendi che hanno messo in ginocchio l’intera comunità hollywoodiana. Ma l’Academy ha scelto di andare avanti con il proprio programma, promettendo che comunque la serata, solitamente di gala, avrà il giusto rispetto della situazione e sicuramente un tono più sommesso rispetto al passato. L’Italia strappa solo unaper la migliore attrice non protagonista con Isabella Rossellini (Conclave), non ce la fa invece a conquistare uno slot nella cinquina per il miglior film internazionale, Vermiglio.Miglior filmAnoraThe BrutalistA complete unknownConclaveDune: Part TwoEmilia PérezI’m Still HereNickel BoysThe SubstanceWickedMiglior RegiaSean Baker (Anora)Brady Corbet (The Brutalist)James Mangold (A complete unknown)Jacques Audiard (Emilia Pérez)Coralie Fargeat (The Substance)Miglior Attrice protagonistaCynthia Erivo (Wicked)Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)Mikey Madison (Anora)Demi Moore (The Substance)Fernanda Torres (I’m still here)Miglior Attore protagonistaAdrien Brody (The Brutalist)Timothée Chalamet (A complete unknown)Colman Domingo (Sing sing)Ralph Fiennes (Conclave)Sebastian Stan (The Apprentice)Miglior Attore non protagonistaYura Borisov (Anora)Kieran Culkin (A real pain)Edward Norton (A complete unkwown)Guy Pearce (The Brutalist)Jeremy Strong (The Apprentice)Miglior Attrice non protagonistaMonica Barbaro (A complete unkwown)Ariana Grande (Wicked)Felicity Jones (The Brutalist)Isabella Rossellini (Conclave)Zoe Saldana (Emilia Pérez)Miglior Sceneggiatura originaleAnoraThe BrutalistA real painSeptember 5The SubstanceMiglior Sceneggiatura non originaleA complete unkownConclaveEmilia PérezNickel BoysSing singMiglior Film InternazionaleI’m still here (Brasile)The girl with the needle (Danimarca)Emilia Pérez (Francia)The seed of the sacred fig (Germania)Flow (Lettonia)Miglior Film d’animazioneFlowInside Out 2Memoir of a snailWallace & Gromit: Vengeance most fowlThe wild robotMiglior MontaggioAnoraThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedMiglior ScenografiaThe BrutalistConclaveDune: Part TwoNosferatuWickedMiglior FotografiaThe BrutalistDune: Part TwoEmilia PérezMariaNosferatuMigliori CostumiA complete unkwownConclaveGladiator IINosferatuWickedMigliori Effetti visiviAlien: RomulusBetter manDune: Part TwoKingdom of the planet of the apesWickedMiglior Colonna sonora originaleThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedThe Wild RobotMiglior Canzone OriginaleEl Mal (Emilia Pérez)The Journey (The six triple eight)Like a bird (Sing sing)Mi camino (Emilia Pérez)Never too late (Elton John: Never too late)Miglior DocumentarioBlack box diariesNo other landPorcelain warSoundtrack to a coup d’etatSugarcaneChi presenterà la serata degliIl conduttore televisivo, scrittore, produttore e comico Conan O’BrienL'articololeproviene da Open.