Oscar 2025 | Emilia Pérez e The Brutalist dominano con nomination politiche

Leaglihanno premiato film poco conosciuti ma radicati nella politica progressista., un musical che esplora l'identità trans, e The, per cui Brady Corbet ha vinto il Leone d'argento per la regia a Venezia con uno studio di oltre tre ore sul trauma degli immigrati e l'antisemitismo, si sono dimostrati i film da battere rastrellando rispettivamente 13 e dieci candidature.Perez è prodotto da Netflix, Theche aprirà nelle sale Usa venerdì, esce da A24, lo studio che ha dominato l'edizione 2023 con Everything Everywhere All at Once. Il musical Wicked, un blockbuster ai botteghini, ha raccolto 10con un messaggio sui pericoli dell'autoritarismo e sul potere della resistenza, pur non essendo riuscito a sfondare categorie importanti come la regia e la sceneggiatura.