ONU | dateci più soldi o Haiti sarà invasa dalle gang criminali

La capitale dipotrebbe esserese la comunità internazionale non intensificherà gli aiuti alla missione di sicurezza sostenutaNazioni Unite nella nazione caraibica, ha avvertito il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres in un rapporto pubblicato oggi. Sono necessari più, equipaggiamento e personale per la forza guidata dal.