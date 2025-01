Ravennatoday.it - Oltre 170mila euro per l'ex scuola materna: ospiterà il nuovo centro civico

Al via nei giorni scorsi i lavori che entro l'estate trasformeranno l’exdi Castiglione di Cervia, attualmente utilizzata come sede del Consiglio di zona, in sede di une sociosanitario. Sono previsti interventi, per un totale di 172mila, edili e impiantistici.