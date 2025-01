Dday.it - NVIDIA RTX 5090, la recensione “pro” della scheda video più potente al mondo per chi gioca e lavora

Leggi su Dday.it

Dopo una intera settimana con la nuova RTXdisiamo in grado di tirare le somme. Come leggerete non è stato facile, mancano ancora molti “tasselli” per unacompleta di tutte le novità, ma quello che c’è oggi già basta per definirla lapiù, e costosa, al. Chi la usa per lavoro, però, troverà un eccellente rapporto qualità prezzo. .