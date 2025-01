Anconatoday.it - Nuovi park in centro, Zinni: «Strumentali all'attuazione del Pums». Rubini: «Senza la Ztl attrarranno solo altro traffico»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Il tema deiparcheggi in pienostorico e delle eventuali zone Ztl da applicare in alcuni quartieri della città ha tenuto banco questa mattina in consiglio comunale. Protagonista dell’interrogazione urgente attraverso la quale ha chiesto chiarimenti alla Giunta, rispetto alle.