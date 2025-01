Lapresse.it - Nucleare, nel ddl c’è fusione e smantellamento vecchie centrali

Il disegno di legge delega sulsostenibile include lo “sviluppo e l’utilizzo della” oltre che lo “” delleitaliane. Il ddl – che contempla quattro articoli e richiama la necessità delessenzialmente per abbattere le emissioni e ridurre i costi dell’energia – è stato presentato a Palazzo Chigi, in attesa di entrare nel primo Consiglio dei ministri utile.Il ddl sul ritorno dell’Italia alla produzione di energiaè stato presentato a Palazzo Chigi. Il titolo è ‘Delega al governo in materia disostenibile’. Subito viene quindi richiamata l’importanza delquale “fonte” taglia-emissioni per raggiungere “gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050”, oltre che aumentare la “sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese” e per contenere “i costi dei consumi energetici” di famiglie e imprese.