Perugiatoday.it - Nomine & Poltrone: Laura Radi è la nuova presidente della Fondazione Airc

Leggi su Perugiatoday.it

“È per me un grande onore entrare a far partecomunità di. Assumo questo nuovo incarico con entusiasmo e grande senso di responsabilità, fortemia esperienza professionale nel mondo del non profit che, negli anni, mi ha portata a conoscere bene questa realtà e le sue dinamiche”.