Lortica.it - Niente gasolio, niente stipendi, niente informazioni: a rischio 100 posti di lavoro

Leggi su Lortica.it

Azienda a secco. Di. E’ la Tsd che fa parte della holding TelNet. Opera nel settore delle telecomunicazioni e si occupa di costruzione e manutenzione delle reti per conto di FiberCop, nata da una costola Tim. Occupa 100 lavoratori ad Arezzo, 400 in Toscana, 700 in Italia.“I segnali di crisi – racconta la Rsu – li abbiamo avuti dopo l’estate.Ritardi nei pagamenti degli, salario frazionato in due rate e poi il blocco.Dobbiamo ancora riscuotere il mese di dicembre e la tredicesima.Con una mail ci è stato comunicato che quest’ultima dovrebbe essere corrisposta entro pochi giorni. Ma non siamo ottimisti.Nei giorni scorsi siamo andate a fare il pieno ai mezzi e la carta carburante indicava zero credito.Noi non lavoriamo in ufficio, andiamo ogni giorno in giro per la provincia di Arezzo.