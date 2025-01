Ilfattoquotidiano.it - Neonata rapita, la piccola e la famiglia hanno lasciato la clinica. Venerdì interrogatorio di garanzia per i fermati

È in programmal’die l’udienza di convalida per Rosa Vespa, di 51 anni, e il marito Acqua Moses, di 43, senegalese, sottoposti a fermo per il rapimento dellaprelevata dallaSacro cuore di Cosenza e liberata dopo tre ore dalla Polizia. La donna è assistita dall’avvocata Teresa Gallucci mentre l’uomo dall’avvocato Gianluca Garritano.Gli investigatori della Squadra mobile, intanto, stanno indagando per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, a cominciare dal ruolo avuto da Moses nella vicenda. L’uomo, al momento dell’arrivo della Polizia nel suo appartamento, mentre era in corso una festa per l’ingresso in casa di quello che, secondo Rosa, doveva essere suo figlio Ansel, è apparso sorpreso di quanto accaduto ed avrebbe detto di non sapere che dentro la tutina azzurra non c’era suo figlio ma Sofia, lapoco prima nellaSacro cuore.