Ecodibergamo.it - Nella Bergamasca 520 posti per il Servizio civile universale

IL NUOVO BANDO. Un anno di impegno volontario a sostegno della comunità per i giovani tra 18 e 28 anni. Le posizioni in provincia per 74 progetti. Candidature entro il 18 febbraio.