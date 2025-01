Quotidiano.net - Najeem Osema Almasri Habish rimpatriato a Tripoli per motivi di sicurezza

Il cittadino libicoè stato rilasciato nella serata del 21 gennaio "per poi essere, per urgenti ragioni di, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto. Il governo ha dato la disponibilità a rendere un'informativa di maggiore dettaglio sul caso in questione. Sarà quella l'occasione utile per approfondire e riferire su tutti i passaggi della vicenda, ivi compresa la tempistica riguardante la richiesta, l'emissione e l'esecuzione del mandato di cattura internazionale, che è poi maturata al momento della presenza in Italia del cittadino libico". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al question time al Senato sul caso