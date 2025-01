Fanpage.it - Nainggolan racconta il suo ultimo contratto, chiuso in 15 minuti: “Scrivi quel che vuoi, firmo tutto”

Radjaha sorpreso ancor una volta tutti allontanando il momento dell'addio al calcio. Ha firmato per il Lokeren-Temse, club di Serie B belga finoa fine stagione: "C'erano altre società, pronte a pagarmi di più. Ma non mi interessano i soldi, l'ho fatto solo per amore del gioco"