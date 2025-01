Quotidiano.net - Movimprese 2024: saldo positivo ma calo di nuove imprese in Italia

Leggi su Quotidiano.net

Alla fine dell'anagrafe dellene registra un bilancio, con untra aperture e chiusure che si attesta a +36.856 unità nei dodici mesi da poco conclusi. Alle 322.835 iscrizioni diattività economiche hanno fatto eco 285.979 cessazioni di attività esistenti, per un tasso di crescita della base imprenditoriale che si attesta a +0,62% (contro +0,70% del 2023). Le dinamiche demografiche del sistema produttivo fanno tuttavia emergere segnali di difficoltà in particolare sul fronte del ritmo delle aperture di, segnato da uno dei tassi di natalità più contenuti degli ultimi 20 anni (peggio si è fatto solo negli anni del Covid) e dell'ampliarsi del fenomeno delle "culle" vuote in un numero crescente di comunini. Nel, infatti, i registri anagrafici dellehanno registrato uno "zero" nei territori di 478 Comuni, contro i 374 di dieci anni prima e i 212 del 2004.