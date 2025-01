Firenzetoday.it - Mostro di Firenze, il perito: “Il nipote di Vanni potrebbe sapere informazioni sulla sua identità”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayUna richiesta di convocazione in procura per Paolodi Mario, condannato all'ergastolo per il caso deldi. Condanna per lo zio per la quale lo stessoaveva chiesto la revisione pochi giorni fa.