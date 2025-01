Fanpage.it - Morte Satnam Singh: due arrestati per sfruttamento, c’è anche Renzo Lovato

Leggi su Fanpage.it

aveva dato la colpa dell'incidente proprio a, dichiarando alle telecamere che aveva "commesso una leggerezza che ora paghiamo tutti". In carcere il padre dell'imprenditore agricolo già arrestato per ladel bracciante, abbandonato in strada dopo che un macchinario agricolo gli aveva tranciato un braccio.