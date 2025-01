Montalto piove dal tetto del palazzetto dello sport

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025 – “sempre sul bagnato? Questa volta purtroppo non è solo un modo di dire ma è quello che sta accadendo nel lotto 1 del” – a parlare è l’associazione Insiemedi Castro e Pescia Romana che continua – “Recandoci nella parte ancora aperta dell’immobile (ricordiamo che la piscina è chiusa da maggio 2023) è stato impossibile non notare le infiltrazioni di acqua dalsulle tribune che permettono di assistere alle esibizioni di coloro che fruiscono del parquet interno .Ad attenderci due fantastiche bagnarole bianche. Sull’argomentosiamo intervenuti più volte, anche a giugno 2024, chiedendo lumi su quando partiranno i lavori della piscina e per quando sarà prevista la riapertura al pubblico.Nel frattempo ci sono stati degli aggiornamenti: come molti sapranno infatti ad ottobre 2024 il gestore del lotto 1 ha lasciato la concessione ottenuta in estate e l’amministrazione, facendo bene a nostro parere, con propria delibera del 17/10/2024 per non interrompere il servizio aveva provvisoriamente lasciato alle associazioni rimaste la gestione “per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione”.