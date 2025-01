Laverita.info - Moldavo re della thai boxe manda in coma un barista. Dopo 22 giorni finalmente in manette

Nella notte di San Silvestro avevato al tappeto con tre ganci undi Bordighera, il quarantottenne Andrea Oliva, che per questo è finito incon una diagnosi di «grave trauma cranico». L’uomo è tuttora in prognosi riservata ed è in attesa di un nuovo intervento neurochirurgico.