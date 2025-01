Anteprima24.it - Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Napoli-Cassino/Benevento-Cassino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutodeidel Regionale per lavori di potenziamento infrastrutturale inerentinuovaAV/AC– Bari da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).Da domenica 26 gennaio tutti idel Regionale sulle relazioniCentrale – Caserta –non effettueranno la fermata di San Lorenzo Maggiore.Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di San Lorenzo Maggiore e Ponte Casalduni/Telese con tempi di percorrenza che potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.Informazioni di dettaglio disponibili su www.