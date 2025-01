Misterbianco da oggi il Catania Fc si allena allo stadio Valentino Mazzola

Leggi su Dayitalianews.com

Il sindaco Corsaro: «Con orgoglio ospitiamo i rossazzurri nel nostro impianto fiore all’occhiello» «Ci eravamo messi a disposizione delFC già nel 2022, con l’arrivo della nuova proprietà di Pelligra, contando sull’efficienza della nostra impiantistica sportiva.accogliamo con grande gioia i rossazzurri nella nostra città, nello” che è un vero e proprio fiore all’occhiello, l’abbiamo ristrutturato da poco ed è in perfette condizioni. Quando si entra in campo si respira l’aria che ti fa sognare le grandi arene sportive. La città didiventa sempre più punto di riferimento nell’impiantistica sportiva siciliana, tanto da poter aiutare la prima squadra deladrsi al meglio. Siamo orgogliosi di ospitare i rossazzurri. Confidiamo che dalla nostra città arrivi la spinta giusta per la stagione dei ragazzi di mister Toscano».