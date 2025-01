Lapresse.it - Milei al World Economic Forum: “Non mi sento solo, con me anche Meloni, Musk e Trump”

“Non mi, perché nel corso di quest’anno ho trovato alleati che lottano per l’idea di libertà in ogni angolo del mondo: dall’incredibile Elonall’agguerrita signora italiana, la cara Giorgia, da Bukele in El Salvator a Orban in Ungheria, da Benjamin Netanyahu in Israele a Donaldnegli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente dell’Argentina Javiernel suo ‘special address’ aldi Davos. “Il mio caro amico Elonè stato ingiustamente vilipeso dall’ideologia woke per un gesto innocente che semplicemente riflette il suo entusiasmo e la sua gratitudine verso le persone”, ha aggiunto il leader argentiato le polemiche attorno al presunto saluto romano fatto dal ceo di Tesla durante un discorso alla Capitol One Arena di Washington in occasione dell’insediamento di Donald