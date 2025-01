Fanpage.it - Migranti soccorsi arrivano a Olbia, Sos Méditerranée: “Politica dei porti lontani mette a rischio vite umane”

Sono arrivate ale personesoccorse in mare dalla nave di Sos Mediterranee. La nave è stata dirottata versoper perre ad alcuni persone fragili di interrompere la traversata verso Genova, il porto assegnato come 'sicuro' dalle autorità italiane dopo il soccorso nell'acqua tra Libia e Italia. Per ora sono 41 le persone sbarcate: 28 minori e 13 donne.