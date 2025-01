Lapresse.it - Medioriente: media, Israele chiede proroga per ritiro truppe da Libano

Milano, 23 gen. (LaPresse) – Secondo quanto riportato daiisraeliani,ha chiesto agli Stati Uniti altri 30 giorni per ritirare le suedal sud del, pochi giorni prima della scadenza dei 60 giorni prevista per il 27 gennaio dall’accordo di cessate il fuoco con Hezbollah. In base ai termini dell’accordo di tregua del 27 novembre, l’esercito israeliano (Idf) è tenuto a cedere tutte le sue posizioni nelmeridionale alle Forze armate libanesi entro il 26 gennaio. Nelle ultime settimane, tuttavia,ha valutato che le forze libanesi si sono dispiegate troppo lentamente nella regione, ritardando di conseguenza ildell’Idf. Citando fonti a conoscenza della questione, il quotidiano Haaretz riferisce che gli Stati Uniti e la Francia stanno discutendo la richiesta di estensione con funzionari israeliani e libanesi.