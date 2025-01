Perugiatoday.it - Medici e automobilista colpevoli in concorso per la morte del paziente dopo l'incidente

Leggi su Perugiatoday.it

L’che provoca unmolto grave, risponde in, per il decesso dall’altra persona coinvolta, anche se questo avviene, in ospedale anche a causa dell’imperizia del personale sanitario.Lo ha deciso la Corte d’appello (con sentenza n. 860/2024) laddove stabilisce.