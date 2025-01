Ilfoglio.it - Mazzini addio, il 31 la Rai sgombera il palazzo del cavallo morente

Leggi su Ilfoglio.it

“Davvero se ne andranno così presto? Non lo sapevo. Forse perderemo un po’ di clienti, ma noi siamo un locale piccolo, di nicchia, non dobbiamo riempire cento coperti. Siamo sopravvissuti a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti