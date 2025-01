Corriereadriatico.it - Mazzate alle auto, 15 mezzi danneggiati a Falconara: i teppisti si feriscono con i vetri e il loro sangue resta sulle portiere

Dieciposteggiate tra via Emilia e via Ville danneggiate: finestrini infranti e lunotti posteriori spaccati. Qualcuno si è divertito a mettere nel mirino i veicoli in sosta..