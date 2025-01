Quicomo.it - Maxi spiegamento dei vigili del fuoco per l'incendio di un'abitazione a Como Casate

Leggi su Quicomo.it

Quattro squadre deidel, provenienti dal comando die dai distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile, sono intervenute oggi 23 gennaio dalle 16:50 in via Virgilio, nella localitàdi, per unin un'. Al momento non si segnala il coinvolgimento di.