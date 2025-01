Lanazione.it - Massa Marittima, scontro frontale tra due auto: un ferito

, 23 gennaio 2025 – Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri in località Ghirlanda nel Comune di. Secondo quanto ricostruito, duevetture, con a bordo i soli conducenti e per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri di, si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro uno solo dei due autisti è rimasto lievementee trasportato in ospedale dal personale sanitario presente per i dovuti accertamenti medici. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica intervenuta sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.