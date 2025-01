Quotidiano.net - Mandati d'arresto per leader talebani presso la Corte penale internazionale

"Oggi posso annunciare che il mio ufficio ha presentato due richieste di mandato d'davanti alla Camera preliminare II dellaper la situazione in Afghanistan". Lo annuncia il procuratore generale Karim Khan. "Dopo un'indagine approfondita e sulla base delle prove raccolte, il mio ufficio sostiene che esistono ragionevoli motivi per ritenere che ilSupremo dei, Haibatullah Akhundzada, e il Presidente dellaSuprema dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, Abdul Hakim Haqqani, siano responsabili del crimine contro l'umanità di persecuzione per motivi di genere".