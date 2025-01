Pordenonetoday.it - Malore improvviso, addio all'avvocato Fabio Marcolungo

Leggi su Pordenonetoday.it

Si è spento improvvisamente l'. Il professionista, molto conosciuto in città aveva 51 anni. Fatale unche l'ha colto in casa, mentre si stava preparando per andare in tribunale. Ad accorgersi del dramma la madre dell', che l'ha trovato riverso a terra.