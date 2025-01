Amica.it - Lodo Guenzi inseguito dai Servizi segreti in “Tornando a Est”: una storia quasi vera!

Leggi su Amica.it

(askanews) –, Matteo Gatta e Jacopo Costantini si immergono nella vita dell’Europa post sovietica all’indomani della caduta del muro in Tornando a Est, il sequel del fortunato Est – Dittatura Last Minute, nei cinema dal 13 febbraio.Nella nuova commedia di Antonio Pisu i tre ingenui ragazzi romagnoli partono per la Bulgaria con destinazione Sofia. Siamo nel 1991, il dittatore è caduto ma il rigido regime comunista sembra ancora in piedi. E loro rimangono coinvolti in un intrigo internazionale, inseguiti da criminalità balcanica eitaliani.«Più un sistema è ineccepibile, più è millimetrato, più solo un cretino può sabotarlo», ha ironizzato.Un film tratto da unaLa loro avventura rocambolesca è basata su una, sembrerà incredibile a chi non ha vissuto quell’epoca e provocherà un effetto nostalgia per chi ricorda quel periodo.