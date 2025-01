Pordenonetoday.it - Lo scrittore svedese Björn Larsson sceglie Pordenone per presentare il suo libro

Leggi su Pordenonetoday.it

Ha sceltoLaon, per la prima presentazione in Italia del suo nuovo, “Filosofia minima del pendolare” (Iperborea), in uscita il 29 gennaio. Lopluripremiato, traduttore, filologo, docente universitario, velista appassionato, e uno degli autori svedesi piu? noti.