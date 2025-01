Sport.quotidiano.net - Lo scherzo del destino. E lo ’Zini’ accoglie... Paulo Azzi . Il grande ex possibile avversario

Un comunicato stampa, una vecchia conoscenza: ’Us Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio le prestazioni sportive del calciatoreDentello’ (foto), così inizia la nota con cui, ieri nel primo pomeriggio, il club grigiorosso ha annunciato l’arrivo alla corte di Stroppa dell’esterno mancino brasiliano, classe 1994, con un contratto fino al 30 giugno 2026. L’acquisto è stato ufficializzato proprio nei giorni che porteranno la Cremonese alla sfida con il Modena, proprio il club che ha lanciatoverso un nuovo livello di carriera, dopo la promozione in B e la Supercoppa di C made in Tesser. L’Italia si accorse di lui grazie a un derby di Coppa Italia in diretta tv, contro il Sassuolo, in cui fu imprendibile: era l’estate del 2022, e pochi mesi più tardisarebbe approdato in Sardegna, ottenendo con i rossoblù la promozione in serie A, dove ha accumulato complessivamente 31 presenze.