LIVE Virtus Bologna-AS Monaco Eurolega basket 2025 in DIRETTA | match da vincere per risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi-AS, ventitreesima giornata dell’di! Sfida daper le V-nere, per provare ala classifica e tenere ancora viva la speranza di centrare un posto per la post-season.I bianconeri ritornano alla Segafredo Arena dopo le due trasferte consecutive della settimana scorsa, con un ko a Kaunas (Lituania) contro lo Zalgiris ed un successo importante soprattutto per il morale contro il Bayern(72-82) con 20 punti di un ritrovato Tornike Shengelia. 7-15 è il record dei bolognesi finora per la sedicesima posizione in classifica, con coach Dusko Ivanovic che si affiderà ancora ad Isaia Cordinier.L’ASdell’ex stella dell’Olympiacos Vassilis Spanoulis si presenta alla sfida odierna dopo aver perso all’overtime contro la Stella Rossa (88-82) e contro il Bayern(95-94) sul filo di lana, con la squadra monegasca che però rimane nella zona nobile della graduatoria con uno score di 13-9 che vale il quarto posto.