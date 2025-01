Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 26-18, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: bianconeri quasi perfetti dall’arco, +8 alla prima sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ASnon ha ancora segnato nel secondo quarto, dopotre minuti.STOPPATA DI CORDINIER SU JAMES!39-18 PAJOLAAAAAAAA! +21, BOMBAAAAAAAAA36-18 Chiuso il 2+1 e +18.35-18 MORGAN COL FALLO! C’E’ SOLO UNA SQUADRA IN CAMPO, ED E’ LAIN TOTALE CONFUSIONE.0/2 per Motiejunas in lunetta.33-18 Sottomano di Tornike Shengelia!31-18 2/2 per Daniel Hackett a cronometro fermo che vale il +13, in una Segafredo Arena infuocata!Antisportivo fischiato a Mike James per un gomito troppo alto su Daniel Hackett!29-18 PAJOLAAAA! TRIPLAAAAAAAAASi chiude il primo quarto:avanti 26-18 sull’AS!26-18 3/3 in lunetta per Matt Morgan e +8.23-18 Un solo libero segnato da Mike James.23-17 RAYJOOOON TUUUCKEEERR! BOMBAAAAAAAA20-17 2/2 per Momo Diouf a cronometro fermo.