LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: Brignone e Goggia, parte l'operazione rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadellalibera femminile sulla Kandahar di, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/.Comincia l’avvicinamento a quello che sarà l’ultimo weekend prima degli attesissimi Mondiali di sci: veniamo dal fine settimana trionfale per lo sciitaliano sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con la vittoria indi Sofiae quella in superG di Federicache vogliono mantenere buone sensazioni proprio in vista del Mondiale e vogliono accumulare punti per la classifica generale: in particolare la valdostana è ancora arrabbiata per lo zero fatto nel gigante di Kronplatz dopo aver chiuso al comando la prima manche e vuole mantenere la leadership nella corsa alla Sfera di Cristallo.