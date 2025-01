Unlimitednews.it - L’implantologia dentale e i rischi di rivolgersi all’estero

MILANO (ITALPRESS) –è una branca avanzata dell’odontoiatria che si occupa della sostituzione dei denti mancanti grazie all’utilizzo di impianti dentali. Questi sono radici artificiali in titanio o zirconia, biocompatibili e inserite chirurgicamente nell’osso mascellare o mandibolare. Gli impianti servono da base per supportare corone, ponti o protesi, ripristinando la masticazione e l’estetica del sorriso. Non tutti i pazienti sono candidati ideali per gli impianti: la salute delle gengive, la quantità di osso disponibile e abitudini come il fumo possono influire sulla buona riuscita dell’intervento, che necessita di una profonda conoscenza del paziente e di un’accurata programmazione. Sono questi alcuni dei temi trattati da Francesco Epifani, specialista di odontoiatria e professore a contratto di odontoiatria e protesi dentarie presso l’Università degli Studi di Milano, al lavoro anche presso il reparto universitario dell’Istituto traumatologico di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.