Fanpage.it - Liliana Segre rinuncia a un evento al Memoriale della Shoah, il figlio: “È stanca degli insulti, ma non si fermerà”

Leggi su Fanpage.it

ha deciso all'ultimo momento di non partecipare all'inaugurazionemostra di Marcello Maloberti, dedicata al GiornoMemoria, del 22 gennaio a Milano. La senatrice sarebbe "ricevuti in occasionedistribuzione nei cinema del documentario dedicato alla sua vita. Ilha rassicurato: "Ha ridotto gli impegni, ma non si ritira".