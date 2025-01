Ilgiorno.it - Liliana Segre diserta evento al Memoriale della Shoah: “È stanca, gli insulti non c’entrano”

Milano –non ha partecipato, ieri sera mercoledì 22 gennaio, a un’iniziativa aldi Milano "a causastanchezza". A precisarlo è il figlio, Luciano Belli Paci che all'Adnkronos spiega che la decisione non sarebbe legata gliantisemiti apparsi sui social contro i cinema che avevano in programmazione il film di Ruggero Gabbai dedicato alla sua vita."ha ridotto gli altri impegni perché è", dice suo figlio. La senatrice non sarà presente neanche all'previsto per il 27 gennaio all'Università Statale di Milano, dove era prevista la proiezione del documentario di Gabbai, "ma solo perché sarà già a Roma per prendere parte all'centrale che si terrà il 28 gennaio al Quirinale". A Milano.tornerà per partecipare ad unpromosso dalla Comunità di Sant'Egidio, in programma il 6 febbraio.