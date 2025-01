Iltempo.it - Leao stende il Girona, Milan vicino agli ottavi di Champions

O (ITALPRESS) – Una magia die le parate di Maignan regalano aluna preziosa vittoria per 1-0 sul. La rete che vale i tre punti arriva sul finire del primo tempo e permette ai rossoneri di sognare l'accesso direttodi finale, con i tifosi della Curva Sud ancora in aperta contestazione con la società. Dopo pochi istanti Emerson Royal si fa male e al suo posto entra Calabria. Il primo squillo è firmato da Reijnders, che al 10? calcia una punizione a giro alle spalle della barriera sulla quale però è bravo Gazzaniga a deviare in corner. Il portiere si ripete un minuto più tardi su una botta ravvicinata di. Al 24? il portoghese viene lanciato nello spazio da Reijnders, serve una palla d'oro all'indietro per Hernandez che da ottima posizione sbuccia la conclusione e scheggia la parte alta della traversa.