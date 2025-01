Calcionews24.com - Lazio Real Sociedad, aggressione ai tifosi spagnoli nella notte, 9 feriti: la condanna del club

Leggi su Calcionews24.com

, aggreditinel centro città: 9 i, uno in condizioni grave: il comunicato della squadra biancoceleste Si alza la tensione a Roma in vista didi questa sera dopo le aggressioni nei confronti dei. Ibaschi, come riportato dal Corriere della .