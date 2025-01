Lapresse.it - Lavoro: ok commissioni Camera a pdl partecipazioni lavoratori, lunedì in Aula

Roma, 23 gen. (LaPresse) – Via libera dellee Finanze dellaalla proposta di legge in materia di partecipazione deial capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. Lehanno approvato il testo con il voto contrario delle opposizioni, dando mandato ai relatori Lorenzo Malagola (FdI) e Laura Cavandoli (Lega) a riferire in, dove il testo è atteso27 gennaio.