Latitante da dieci anni preso a Parigi

Daera. Aveva lasciato l’Italia, ma ora dovrà tornarci per scontare seie cinque mesi di reclusione previsti dalla sentenza che lo ha condannato per spaccio di droga. L’uomo, tunisino cinquantacinquenne, è stato fermato martedì mattina nel comune di Joinville-le-Ponte, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia. L’arresto, riferisce la Procura generale stessa, è stato il risultato di un’intensa attività investigativa condotta dal personale di polizia penitenziaria dell’ufficio Sdi, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e le autorità estere. Ilera coinvolto in attività di spaccio di stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e derivati della cannabis, che avveniva principalmente nel quartiere Ferro di Cavallo.